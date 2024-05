Verlaat levensbelangrijke speler Union deze zomer?

Union SG kan nog steeds de titel pakken in de Champions' Play-off, al wordt dat steeds minder waarschijnlijk door de situatie met Club Brugge. Toch zijn er verschillende spelers die graag een titel zouden pakken, om eventueel afscheid te nemen op een hoogtepunt.

De druk stond afgelopen zondag maximaal op Union Saint-Gilloise. Ze moesten namelijk winnen van Cercle Brugge om in de race te blijven voor de titel. Missie volbracht dus, met de overwinning die ze pakten in Jan Breydel: 1-2.

Draaischijf van Union Cameron Puertas reageerde na de wedstrijd. "We wisten dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden. Cercle gaf ons wat problemen in de eerste helft. We hebben de wedstrijd beter beheerst in de tweede helft, waar we de wedstrijd hadden kunnen beslissen", legde hij het uit aan RTBF.

"Het was een echte strijd. Cercle speelt veel met pressing, lange ballen, en speelt snel naar voren. Ik ben trots op het team", aldus Puertas. De middenvelder blijft er voorlopig nog in geloven, al wordt de slotspeeldag lastig.

Puertas laat zich niet uit over toekomst

"We moeten niet te veel berekenen. We moeten gewoon de laatste wedstrijd winnen en dan zien we wel wat er gebeurt. Vorig seizoen was er een compleet gek einde. We hebben een heel mooi seizoen. Wat er ook gebeurt, we kunnen trots op onszelf zijn en het zal alleen maar positief zijn."

Puertas is dit seizoen een speler van cruciaal belang geworden bij Union. Hij gaf 23 assists en scoorde 14 doelpunten. Hij wordt nu gewaardeerd op 11 miljoen euro door Transfermarkt. Rest de vraag: zien we hem na de zomer nog terug? Zelf houdt hij de lippen alvast stijf op elkaar.