📷 Nieuwe salonremise in de maak? Scenario op tafel waarbij Club en Cercle genoeg hebben aan punt

Club Brugge heeft volgende zondag genoeg aan een punt om kampioen te zijn. De vraag is hoe Cercle Brugge met de situatie zal omgaan.

Club Brugge heeft een gouden zaak gedaan op de voorlaatste speeldag van de Champions’ Play-offs. Het won bij RSC Anderlecht en heeft komend weekend genoeg aan een punt om de titel te vieren in eigen stadion.

Alleen is die titelmatch wel in de derby tegen Cercle Brugge. Bovendien is het nog uitkijken wat de Vereniging zelf nodig heeft om Europees voetbal af te dwingen. Een duel op het scherpst van de snee wordt het hoe dan ook.

VTM-journalist Jarno Bertho dropt op X, het vroegere Twitter, echter een stevig bommetje. Er ligt mogelijk een scenario op tafel waarbij zowel Club Brugge als Cercle Brugge genoeg hebben aan een punt.

Salonremise

“Als Antwerp wint op bezoek bij KRC Genk, dan heeft Cercle Brugge volgende week genoeg aan een punt voor een Europees ticket. Net zoals Club Brugge met een punt genoeg heeft voor de titel. In dat geval volstaat voor beide clubs dus de absolute salonremise”, klinkt het.

Straffe woorden van Bertho. In de reacties maken fans van Club en Cercle hem meteen duidelijk dat beide ploegen niet zo in elkaar steken. En bovendien moet Antwerp winnen op Genk voor dit scenario...