Lierse kan jong talent langer aan zich binden

Lierse wil met zoveel mogelijk jonge Belgische talenten aantreden in de Challenger Pro League. Daar kadert deze contractverlenging helemaal in.

Lierse heeft het contract van Lennard Leyssens opengebroken. De jonge doelman van 17 jaar blijft zo tot medio 2025 bij Lierse. Dit kadert helemaal in het project van de club om zoveel mogelijk jonge Belgen aan zich te binden en deze een kans te geven in de Challenger Pro League.

Leyssens speelt al zijn gehele carrière bij Lierse en is een echt kind van de club. De jonge doelman mag zo volgend seizoen de concurrentie aangaan met Jarno De Smet en Jens Teunckens om een plek onder de lat te veroveren.

Lierse kende een moeilijk seizoen in de Challenger Pro League. De bedoeling van de club is allereerst een stabiele club te worden in de Challenger Pro League. Mogelijk nadien door te groeien naar de Jupiler Pro League, maar dit zonder stappen over te slaan.

Lierse was één van de weinige clubs in zowel de Jupiler Pro League als de Challenger Pro League die vorig jaar positieve financiële cijfers kon voorleggen.