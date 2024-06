Vincent Kompany wil voormalig smaakmaker van Anderlecht naar Bayern München halen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De grootste doelstelling van Bayern München is opnieuw Duits landskampioen worden komend seizoen. Vincent Kompany heeft een oude bekende op het oog om dit te realiseren.

Joshua Zirkzee opnieuw naar Bayern München

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport wil Vincent Kompany dolgraag Joshua Zirkzee terughalen naar Bayern München. Beide heren kennen elkaar van hun tijd bij Anderlecht toen de Brusselse club de Nederlandse aanvaller huurde van Bayern München.

Dankzij een ingenieuze transferconstructie moeten ze zelfs niet de volle pot op tafel leggen voor hem.

Binnenhalen met korting

Bologna FC heeft een clausule van 40 miljoen euro op het hoofd van de Nederlandse aanvaller geplakt. Bayern München heeft een doorverkoopclausule van 40 procent op Zirkzee. Hierdoor zouden ze de Nederlandse aanvaller kunnen binnenhalen voor een bedrag van 25 miljoen euro.

Dit geeft de Duitse club bijkomende financiële middelen om zich te versterken.

Concurrentie op de loer

Dankzij Zirkzee zijn uitstekend seizoen zijn er nog een aantal clubs aan het uitkijken naar de Nederlandse aanvaller. Zo zou AC Milan concrete interesse hebben getoond en ook een aantal Engelse clubs.

Zijn cijfers waren indrukwekkend dit seizoen. Zo was hij goed voor elf goals en vijf assists in 34 wedstrijden in de Serie A.