Didier Lamkel Zé en Laszlo Bölöni sluiten het seizoen dramatisch af

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Laszlo Bölöni en Didier Lamkel Zé zijn beide actief bij FC Metz in Frankrijk. Voor hen eindigde het seizoen in mineur.

Niet FC Metz blijft in de Ligue 1, maar Saint-Etienne promoveert naar het hoogste niveau in Frankrijk. Zo eindigt een moeilijk seizoen voor Laszlo Bölöni en Didier Lamkel Zé in de grootste mineur.

Goede start

De heenwedstrijd was geëindigd op 2-1 winst voor FC Metz. Ze begonnen ook goed aan de partij ondanks een vroege rode kaart. Na 25 minuten stond het 2-0 voor de thuisploeg. Dit mede dankzij een doelpunt van Mikautadze die nog voor Seraing uitkwam.

De doodstreek voor FC Metz

Saint-Etienne knokte echter terug en kon in de 35ste minuut de aansluitingstreffer maken. Uiteindelijk viel de beslissing in de verlengingen. In de 117de minuut schoot Ibrahima Wadji de bezoekers op gelijke hoogte.

Doelpunten vielen er niet meer en zo promoveert Saint-Etienne naar de Ligue 1. Voor Bölöni en Lamkel Zé is het nu tijd voor te herbronnen en mogelijk volgend jaar terug te strijden voor een plek in de Ligue 1.