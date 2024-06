KV Mechelen krijgt concurrentie van Belgische topclub voor Norman Bassette

Norman Bassette kende een sterk seizoen op uitleenbasis bij KV Mechelen. Hij keerde terug naar Caen, maar de Mechelaars willen hem graag houden. Er is echter nog een andere concurrent opgedoken.

Caen in financiële problemen

KV Mechelen had een optie op Norman Bassette aan zich te binden, maar dan moest het wel 5 miljoen euro neertellen. Een bedrag dat KV Mechelen niet wou en kon neertellen voor de 19-jarige aanvaller.

Volgens Franse media is Caen echter in financiële problemen gekomen en willen ze graag de Belgische aanvaller verkopen. KV Mechelen is geïnteresseerd, maar er is echter nog concurrentie.

Grof wild op de transfermarkt

KV Mechelen heeft zeker nog interesse om de jonge aanvaller permanent aan zich te binden. Al moeten dan wel alle voorwaarden correct zijn. Ze zijn echter niet de enige die interesse in hem hebben.

Vorige zomer had Club Brugge ook al interesse in Bassette. Dit om hem te laten groeien bij Club NXT en op termijn door te schuiven naar de a-kern. Club Brugge wil na het vertrek van Thiago nog bijkomende aanvallende versterking en ziet opnieuw wel iets in Bassette.

Langdurig contract en hoge prijs

Bassette kwam dit seizoen 15 keer in actie kwam in de Jupiler Pro League en daarin kwam hij driemaal tot scoren. Momenteel heeft hij nog een contract tot medio 2026 bij het Franse Caen.

Caen wil de aanvaller graag verkopen om meer financiële ademruimte te krijgen, maar een bedrag van 5 miljoen euro zal er niet op tafel komen. Volgens Transfermarkt.com heeft hij momenteel een transferwaarde van 800.000 euro.