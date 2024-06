José Mourinho als een held onthaald bij Fenerbahçe

Het stadion van Fenerbahçe zat afgeladen vol voor de voorstelling van José Mourinho. De toptrainer kreeg een heldenonthaal in Istanboel.

Vol stadion

Het is allemaal snel gegaan voor Mourinho. Tijdens de CL-finale speculeerde hij al over zijn nieuwe club en amper een dag later werd hij al officieel voorgesteld.

50.000 fans van Fenerbahçe waren aanwezig op de voorstelling van Mourinho in het Şükrü Saracoğlu Stadium

Palmares om u tegen te zeggen.

José Mourinho heeft alles gewonnen als clubtrainer want er te winnen valt. Hij trainde grote clubs zoals Inter Milaan, Real Madrid, Chelsea, Porto en Manchester United. Bij AS Roma werd zijn contract in de loop van dit seizoen stopgezet.

Tijdens de persconferentie was hij enorm dankbaar. "Ik wil jullie allereerst bedanken voor jullie liefde", waren de eerst woorden van Mourinho. "De liefde die ik voelde vanaf het allereerste moment dat mijn naam werd gelinkt aan Fenerbahçe."

Dit shirt wordt mijn huid

José Mourinho is niet verlegen om grote uitspraken te doen en dat was nu niet anders. "Normaal gesproken wordt een coach geliefd na overwinningen, nu voel ik me geliefd voordat ik gewonnen heb. Ik beloof dat ik vanaf dit moment tot jullie familie behoor. Dit shirt wordt mijn huid. Voetbal is passie…"

Die zin kon Mourinho niet afmaken, want zijn naam werd gescandeerd door het voltallige publiek. "Vanaf het moment dat ik mijn contract ondertekende, zijn jullie dromen mijn dromen geworden", sloot Mourinho af.