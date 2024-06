Brian Priske op een zucht van een absolute topclub

Brian Priske deed het prima bij Sparta Praag het afgelopen seizoen. Volgens Nederlandse media is hij de grootste kanshebber om bij één van de grote Nederlandse clubs aan de slag te gaan.

De Deense trainer is welbekend in België. Zo kwam hij uit voor KRC Genk en Club Brugge. In de zomer van 2011 sloot hij zijn actieve voetbalcarrière af en stapte hij de trainerswereld in.

Na zich te hebben opgewerkt bij FC Midtjylland maakte hij in de zomer van 2021 de overstap naar Antwerp. Een succesverhaal werd het niet voor beide partijen en op het einde van het seizoen werd er afscheid genomen van elkaar.

Hij maakte de overstap naar Sparta Praag en daar kon hij zich terug in de kijker zetten. Nu volgt mogelijk een Nederlands avontuur voor Priske.

Feyenoord is de grootste kanshebber

Het Nederlands Algemeen Dagblad weet dat er nog weinig in de weg staat om Brian Priske de nieuwe trainer van Feyenoord te maken. De Deen moet Arne Slot vervangen die de overstap maakt naar het Engelse Liverpool.

Volgens een aantal Deense kranten is er al een persoonlijk akoord tussen Priske en Feyenoord. Op dit moment zijn de onderhandelingen met Sparta Praag aan de gang. Volgens het Algemeen Dagblad zijn er geen onoverkomelijke problemen om de overstap snel af te ronden.

Kampioenenmaker

Brian Priske deed het de afgelopen twee seizoenen prima bij Sparta Praag. De Tjechische club werd twemaal landskampioen en kon zich tonen in Europa.

Afgelopen seizoen won hij met Sparta Praag ook de dubbel. Exact één seizoen later dan wat zijn opvolger bij Antwerp, Mark Van Bommel, realiseerde.