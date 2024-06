Geen goal of assist maar Vanhaezebrouck is lyrisch over zijn man van de match: "Beste match van zijn carrière"

Niet RC Genk maar wel AA Gent zal volgend seizoen in de Conference League aantreden. In een duel dat op zich relatief weinig om het lijf had qua kansen veroverde Gent het laatste ticket na een prachtige knal van Hjulsager. Al was dat niet de man van de match voor Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck.

Niet gevaarlijk, wel lof van de trainer

Met amper 0,5 xG voor beide ploegen was Genk-Gent niet bepaald een kansenfestival zondagnamiddag. Het werd na een matige eerste helft al snel duidelijk dat één doelpunt wel eens zou kunnen volstaan voor dat laatste Europese ticket. En dat gebeurde ook, niet via een kans maar wel via een afstandsschot van Hjulsager.

Na affluiten wou Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck vooral een andere speler in de bloemetjes zetten: youngster Matias Fernandez-Pardo. De 19-jarige aanvaller was misschien minder opvallend aanwezig in de 16 van de tegenstander met slechts één schot op doel maar voor Vanhaezebrouck was hij wel dé man van de match.

"Beste match van zijn carrière"

En daarvoor keek hij naar de aanwezige pers, vooral naar Het Nieuwsblad. "Want zij publiceerden afgelopen week de Belgische talent top 50. Op drie stond een tegenstander van ons vandaag (Karetsas, nvdr.) en op 10 stond Malick Fofana. Waar stond Fernandez? Op plaats 35...", zuchtte Vanhaezebrouck. "Ik heb hem nooit zo hard kunnen motiveren als vandaag."

"Hij speelde de beste match van zijn carrière. Ik denk dat er in totaal 5 spelers van Genk een gele kaart hebben gekregen na een fout op hem. Hij was niet gevaarlijk in de 16 omdat ze het hem niet toelieten. Maar hij verloor bijna geenenkele bal en was zo belangrijk voor ons", analyseerde Vanhaezebrouck na de wedstrijd.

Fernandez-Pardo startte het seizoen bij Jong KAA Gent in eerste nationale maar werd na Nieuwjaar regelmatiger meegenomen met de A-kern. In de Europe Play Offs startte hij nagenoeg elke wedstrijd en was hij in 10 duels goed voor 7 doelpunten en 2 assists. De volgende groeibriljant die voor veel geld zal vertrekken bij de Buffalo's?