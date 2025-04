Hasi stuit op dezelfde problemen als Riemer en Hubert: als een 16-jarige zonder problemen kan meedraaien...

De korte termijn lijkt somber voor Besnik Hasi. Sinds zijn aanstelling bij Anderlecht heeft hij nog geen lijn in het spel van zijn ploeg gekregen. De Brusselaars leden een derde opeenvolgende nederlaag in de Champions' Play-offs.

Het is duidelijk dat de problemen van zijn voorgangers ook Hasi parten spelen. Wat meteen opvalt, is het schrijnend gebrek aan kwaliteit op meerdere sleutelposities. Achterin ontbreekt het aan voetballend vermogen om degelijk op te bouwen.

Op het middenveld is er geen balvaste, defensieve kracht die de boel bij elkaar houdt. En voorin speelt haast iedereen in de voeten, zonder diepgang of snelheid. Hasi kijkt het aan en stelt vast: het is simpelweg niet goed genoeg.

De onmacht vertaalt zich ook in de prestaties van de ervaren spelers. Tegen Union viel vooral op hoe de jonge invaller Nathan De Cat, amper 16 jaar, zich zonder moeite kon meten met de rest. Een pijnlijk signaal voor gevestigde waarden als Dolberg, Huerta, Verschaeren en Hazard, die allen onzichtbaar bleven.

Vooral Thorgan Hazard ligt zwaar onder vuur. Zijn balverlies leidde voor de tweede keer op korte tijd een tegendoelpunt in — op de openingsspeeldag tegen Club Brugge en nu opnieuw tegen Union. De achterban begint het vertrouwen in hem te verliezen, en ook Hasi wisselde hem al bij de rust. Het toont aan dat zelfs de beteren van de ploeg momenteel ver onder hun niveau blijven.

Hoewel er geen sprake lijkt van slechte wil bij de spelersgroep, ziet de coach te veel spelers die uit vorm zijn en te weinig lef tonen op het veld. Er ontbreekt duidelijk leiderschap, efficiëntie en maturiteit in deze kern. Dat frustreert ook Hasi zichtbaar, die zijn emoties langs de zijlijn nauwelijks nog kan verbergen.

De problemen zijn structureel, niet tijdelijk. De harde conclusie dringt zich op: de kwaliteit binnen deze selectie is simpelweg ontoereikend om de ambities waar te maken. En zolang dat niet verandert, zal geen enkele trainer er echt vat op krijgen. Ook Hasi niet.