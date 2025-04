KRC Genk-coach Thorsten Fink mocht voor wedstrijd tegen Club Brugge nog mooie prijs in ontvangst nemen

KRC Genk speelt zondagavond tegen Club Brugge. Voor de wedstrijd kreeg Genk-coach Thorsten Fink al een leuke prijs.

KRC Genk speelt zondag de cruciale wedstrijd tegen Club Brugge. Voor beide teams staat er enorm veel op het spel: als Genk wint neemt het zeven punten afstand van Club, maar als blauw-zwart wint naderen de Bruggelingen tot op één punt van de leider.

Voor de wedstrijd mocht Genk-coach Thorsten Fink een mooie prijs in ontvangst nemen. Hij werd verkozen tot 'Securex Manager of the Month' van maart.

"Voor de tweede keer? Ik wil ook nog een derde (lacht)", vertelde Fink bij DAZN. "Het is leuk om deze te winnen, want er zijn nog goede coaches in deze competitie. Union doet het goed, Nicky Hayen is top bezig."

Eerder dit seizoen, in september, won hij de trofee ook al eens. In maart speelde Genk drie wedstrijden die allemaal gewonnen werden door de Limburgers. 0-1 tegen Dender, 2-1 tegen Union en 4-0 tegen KAA Gent.

Maar de klus is nog lang niet geklaard voor Fink. "Ik ben er heel blij mee, maar voor mij is het nog belangrijker om hem na mei nog eens in ontvangst te nemen", besluit hij.