Julien Duranville schittert... met het B-team: voormalig talent van Anderlecht beleeft een moeilijke periode

Julien Duranville heeft geen enkele minuut gespeeld in de wedstrijd tegen Bayern München. Erger nog, hij moest met het B-team meespelen om minuten te verzamelen.

Geen enkele speelminuut meer bij de A-ploeg sinds 8 maart: Julien Duranville, die volgende maand 19 wordt, beleeft een zeer moeilijke periode onder leiding van Niko Kovac, de coach van Borussia Dortmund. Het lijkt erop dat de coach simpelweg weinig geloof in hem heeft.

Voor Duranville is het een primeur: deze keer is het niet vanwege blessures dat hij niet speelt. Dit seizoen heeft hij slechts 19 wedstrijden gespeeld in alle competities, waarvan 10 in de Bundesliga. En voor de tweede keer in 3 wedstrijden moest hij met de B-ploeg spelen.

Het voormalige Anderlecht-talent speelde zondag tegen Energie Cottbus in de 3.Bundesliga. Hij stond 45 minuten op het veld tijdens de overwinning van Dortmund U23 (4-1). Hij liet daarbij heel wat versnellingen en technische hoogstandjes zien.

Is dit genoeg om Kovac te overtuigen? We betwijfelen het, gezien de duidelijke keuze van de Dortmund-coach in het nadeel van Duranville. Het blijft afwachten of hij eindelijk zijn carrière, vanaf volgend dan eigenlijk, kan lanceren.