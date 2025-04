Een traject zoals dat van Charles De Ketelaere? Een Rode Duivel die uitgeleend is, heeft iedereen overtuigd en zijn club wil hem graag houden

Alexis Saelemaekers maakt een geweldig seizoen door bij AS Roma. Uitgeleend door AC Milan, zou hij wel eens in de Italiaanse hoofdstad kunnen blijven.

SS Lazio en AS Roma speelden zondag gelijk in de derby van de Eeuwige Stad (1-1), en Alexis Saelemaekers stond opnieuw in de basis aan de linkerkant voor de Giallorossi. De Rode Duivel maakt een geweldig seizoen door, waarschijnlijk het beste in zijn carrière.

Met 6 doelpunten en 4 assists in de Serie A heeft Saelemaekers, uitgeleend door AC Milan, in ieder geval de sportdirecteur van Roma overtuigd. "Alexis is gelukkig in Rome en we zouden hem graag willen houden, we zijn blij met hem", zei Florent Ghisolfi voor de aftrap van de derby.

Als een symbool na deze woorden van de sportdirecteur leverde Alexis Saelemaekers vervolgens een beslissende assist tegen de aartsrivaal van Roma. Een mooie manier om het te bevestigen. Maar nu blijft het afwachten of hij bij de Giallorossi zal blijven.

Uitgeleend tot het einde van het seizoen, wordt de Belg gewaardeerd op 17 miljoen euro door Milan, waar hij nog twee jaar contract heeft (tot 2027). Dat betekent dat de Lombardische club hem niet goedkoop zal laten gaan. Want hoewel zijn succes doet denken aan dat van Charles De Ketelaere, uitgeleend aan Atalanta Bergamo na zijn mislukking bij Milan, hebben de Rossoneri ook al de kwaliteiten van Saelemaekers kunnen beoordelen.

De Rode Duivel is inderdaad al kampioen van Italië geweest met AC Milan en heeft 141 wedstrijden gespeeld voor de Lombardische club (met 10 doelpunten en 14 assists). Er moeten waarschijnlijk stevige onderhandelingen plaatsvinden om hem permanent aan te trekken.