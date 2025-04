Alles of niets voor Zulte Waregem volgend weekend: "Het is beter dat je nu zwijgt"

Zulte Waregem was bij een zege tegen Lokeren-Temse zeker van de promotie naar 1A. Essevee verloor uiteindelijk met 2-0, maar krijgt volgende week een nieuwe en laatste kans.

Zulte Waregem wist wat het moest doen tegen Lokeren-Temse: drie punten waren genoeg om zeker te zijn van de promotie. Alleen kon Essevee voor de tweede week op rij niet winnen.

RWDM verloor ook tegen Lommel SK en dus wordt het volgend weekend ongelooflijk spannend. Zulte Waregem ontvangt RWDM, terwijl ook RAAL La Louvière nog kampioen kan spelen.

Bij een zege tegen Lommel stijgt La Louvière zelfs sowieso, dus moet Zulte Waregem wel voor de drie punten gaan. Coach Sven Vandenbroeck wil rust in aanloop naar de allesbepalende match.

"Laten we er maar niet te veel over zeggen", vertelde hij volgens Gazet van Antwerpen. "Het is beter dat je nu zwijgt en iedereen enkele dagen laat bekomen, om daar vanaf dinsdag dieper op in te gaan."

"Wat kan je nu zeggen? Iedereen moet even bij zichzelf ten rade gaan. Het is duidelijk dat we vrijdag maar één ding in ons hoofd moeten hebben en dat is met de steun van de fans vanaf minuut één vol voor de overwinning gaan", besluit hij.