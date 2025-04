Vandenbempt kritisch voor communicatie Thorsten Fink: "Het helpt zijn ploeg niet" en "Zeker voor iemand die begrip voor arbitrage vroeg"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sporza-analist Peter Vandenbempt zag een ander Genk dan vier maanden geleden in de topper tegen Club Brugge. Toen kreeg trainer Thorsten Fink nog bakken kritiek voor zijn behoudende aanpak.

“Die geluiden duiken nu opnieuw op, maar ik ben het daar niet helemaal mee eens”, nuanceerde Vandenbempt. Hoewel Fink opnieuw koos voor een voorzichtige basisopstelling – met onder meer goudhaantje Karetsas op de bank – begon Genk dit keer niet afwachtend aan de wedstrijd. “Ze drukten door, toonden initiatief en wisselden bij 0-0 niet defensief. Maar gaandeweg werd Genk wel gewoon achteruitgeduwd.”

Volgens Vandenbempt leed Genk te vaak balverlies en incasseerde het te veel kansen. “Uiteindelijk ondergingen ze de wet van de sterkste. Op het veld krijg je dan de reflex om de 0-0 te verdedigen, wat ook een goed resultaat zou geweest zijn. Maar Genk heeft zichzelf weinig te verwijten.”

Waar de analist wél vragen bij stelt, is de communicatie van Fink na afloop. “Dat hij de penalty in twijfel trekt terwijl er twee overtredingen zijn, is ongelukkig. Zeker voor iemand die onlangs nog begrip vroeg voor de scheidsrechters. Je zaait zo toch weer twijfel en een bepaalde sfeer.”

Ook Finks lofzang over Club Brugge kan volgens Vandenbempt stilaan wat minder. “Het helpt je eigen ploeg niet om te blijven benadrukken hoe geweldig Club is en wie ze allemaal verslagen hebben. Genk moet trots zijn op wat het zelf al heeft getoond, onder andere in de beker.”

Vandenbempt wijst erop dat Genk ondanks alles nog steeds twee punten voorsprong telt en Club nog thuis ontvangt. “Ze hebben Club al in de problemen gebracht en dat moeten ze meenemen. Maar dan zal het zondag thuis tegen Union wel moeten gebeuren.”