Hans Vanaken is zeer duidelijk nadat Club Brugge de titelstrijd helemaal opengooit: "Dan kan er nog veel gebeuren..."

Club Brugge heeft zondagavond dé topper gewonnen tegen KRC Genk. Een strafschopdoelpunt in de 91e minuut maakte het verschil.

De vreugde was enorm na affluiten bij Club Brugge. We leken op een 0-0 gelijkspel af te stevenen, maar een strafschopdoelpunt van Maxim De Cuyper maakte het verschil. Het zal als meer dan drie punten hebben aangevoeld.

"Maar dat is het niet", zei Hans Vanaken bij DAZN. "We willen in de play-offs, zeker thuis, proberen om alles te winnen. Als je de hele match bekijkt was het wel verdiend. Volgens mij was de vreugde zo intens omdat het in de laatste minuten gebeurde."

"Met een strafschop uiteindelijk, al had ik verwacht dat Hugo (Siquet n.v.d.r.) hem voordien ging binnentrappen", gaat Vanaken verder. "We hebben lange tijd gepusht om dat doelpunt te zoeken, als dat in de 90e minuut valt dan is vreugde redelijk intens."

De Limburgers begonnen beter dan Club, dat de wedstrijd na het halfuur toch begon over te nemen. Na de rust had Genk niet veel meer te zeggen. "Onze tweede helft was een stuk beter. We kwamen veel meer op hun helft, betere pressing waardoor we gevaarlijker werden."

Blauw-zwart is op deze manier tot op één punt van Genk kunnen naderen. "We wisten dat het verschil bij een nederlaag zeven punten zou zijn geweest, dat is een grote kloof. Je wil altijd proberen om die zo klein mogelijk te houden. Het zag er ook lange tijd naar uit dat het 0-0 zou blijven."

"Ik denk dat zij daar wel tevreden mee waren geweest. Wij willen gewoon op dit elan doorgaan. 9 op 9 is een fantastische start. Op één punt van de leider. Als we het niveau van de tweede helft kunnen door trekken, dan kan er nog veel gebeuren", besluit Vanaken duidelijk.