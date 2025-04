RSCA Futures verliezen spectaculaire partij met vijf doelpunten van Francs Borains

In de Challenger Pro League heeft Francs Borains de RSCA Futures verslagen in hun laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Het werd 3-2.

We naderen het einde van de reguliere competitie in de Challenger Pro League. Francs Borains ontving RSCA Futures voor de laatste wedstrijd van het seizoen in het Stade Robert Urbain, en zal volgende week nog naar Club NXT trekken. In een bewogen wedstrijd slaagden ze erin te winnen.

Na drie minuten spelen namen de Futures de leiding: Gassimou Sylla kon een strafschop omzetten (0-1). Een van de sterkhouders van RFB, Kays Ruiz-Atil, bracht beide teams weer op gelijke hoogte in de 32e minuut (1-1).

In de tweede helft was het een van de nieuwkomers van Olivier Renard, Elyess Dao, die de Futures weer op voorsprong zette (1-2, 62e). Een kleine verrassing gezien de U23 van Anderlecht al sinds de 46e minuut met 10 man speelden na de uitsluiting van Vroninks.

Snel daarna zorgde de Luxemburger Alessio Curci voor de gelijkmaker, waardoor het 2-2 stond in de 65e minuut. Uiteindelijk was het Mondy Prunier, een Haïtiaanse aanvaller die eerst werd uitgeleend en vervolgens definitief werd overgenomen van Charleroi, die in de 82e minuut de 3-2 maakte, waardoor RFB de drie punten pakte.