'Manchester United wil speler die vorig seizoen nog bij STVV actief was... met een prijskaartje van zo'n 46 miljoen euro'

Zion Suzuki heeft indruk gemaakt in de kleuren van Sint-Truiden in 2023-2024. Sindsdien heeft hij zijn talent bevestigd bij Parma, en Manchester United zou hem nauwlettend volgen.

De interesse van Manchester United in Zion Suzuki (22 jaar) is niet nieuw: op het moment van zijn ondertekening op Stayen, beweerde Sint-Truiden al dat ze grote clubs, waaronder ManU, hadden overtroffen om de diensten van de Japanner in te lijven.

Ondanks wat beginnersfouten en enige onregelmatigheid, wist Suzuki uiteindelijk te overtuigen bij STVV met spectaculaire reddingen. Als Japans international (18 caps) verhuisde hij naar Parma in de Serie A.

Dit seizoen heeft Zion Suzuki 31 wedstrijden gespeeld in de Italiaanse Serie A. Hij werd voor 7,5 miljoen euro verkocht, maar Transfermarkt schat zijn waarde nu al in op 14 miljoen euro. Alleen kan hij Parma nog veel meer opleveren...

Volgens TeamTalk zou Manchester United opnieuw geïnteresseerd zijn in de Japanner. De club zou ook bereid zijn om heel veel te bieden. Parma zou graag zo'n... 46 miljoen euro willen.

Manchester United is op zoek naar een nieuwe doelman na de grote problemen die André Onana dit seizoen heeft ondervonden, met veel fouten. De Kameroener is simpelweg de Engelse doelman met de meeste fouten die hebben geleid tot een doelpunt.