Slecht nieuws voor... Kevin De Bruyne? Lionel Messi heeft een andere wens dan David Beckham over wie Inter Miami moet halen

Wat gaat Lionel Messi in 2026 doen? De zaken lijken duidelijk: La Pulga wil doorgaan bij Inter Miami tot aan het Wereldkampioenschap, dat naar alle waarschijnlijkheid zijn afscheidstoernooi zal zijn.

Lionel Messi geniet van de herfst van zijn carrière in de MLS. Hij is uitgegroeid tot de grootste ster van de Noord-Amerikaanse competitie en speelt bij Inter Miami, samen met zijn oude teamgenoten van Barça Sergio Busquets, Jordi Alba en Luis Suarez.

Hij is natuurlijk een absolute ster bij de club, in een stad die het WK van 2026 zal organiseren. Argentinië is niet gegarandeerd om in Miami te spelen, maar voor Messi is het idee om als regerend kampioen bijna thuis te spelen tijdens dit toernooi natuurlijk erg aantrekkelijk.

Niet verrassend kondigt de Spaanse krant Marca maandag aan dat er al gesprekken gaande zijn over een contractverlenging voor Lionel Messi bij Inter Miami. De achtvoudige Ballon d'Or-winnaar loopt af in december 2025 en de club van David Beckham heeft contractverlenging tot een prioriteit gemaakt, zodat Messi het nieuwe stadion van Miami, Freedom Park, kan ervaren dat volgend seizoen in de MLS wordt ingewijd.

Saoedi-Arabië droomt ervan de legendarische rivaliteit tussen Messi en Cristiano Ronaldo op de velden van hun competitie te herstellen, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Lionel Messi zelf heeft al gezegd dat hij zijn carrière bij Inter Miami zou willen afsluiten. Deze verlenging zou echter een ongunstig effect kunnen hebben op ... Kevin De Bruyne.

De verlenging van Messi zou namelijk twee dingen betekenen. Ten eerste betekent het dat Inter Miami niet van plan is om een "Designated Player" positie vrij te maken die KDB een salaris zou geven dat past bij zijn status. Ten tweede zou Messi, volgens bepaalde bronnen, de voorkeur geven aan zijn oude vriend Angel Di Maria te zien aankomen in Miami in plaats van Kevin De Bruyne, en we weten dat de Argentijn nogal wat in de pap te brokken heeft. Wordt vervolgd...