Maxim De Cuyper is heel eerlijk over penalty tegen Racing Genk: "Moeten we niet flauw over doen"

Maxim De Cuyper trapte de verlossende penalty binnen voor Club Brugge, waardoor het een belangrijke zege boekte tegen Racing Genk. Al was De Cuyper niet tevreden over zijn penalty.

Genk-doelman Mike Penders leek onklopbaar voor Club Brugge, maar vanop de stip lukte het toch voor blauw-zwart. Maxim De Cuyper nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de penalty met wat geluk voorbij Penders.

De Rode Duivel was achteraf dan ook niet tevreden van zijn strafschop. "Ik ben wel opgelucht en blij. Want we gaan daar niet flauw over doen, het was gewoon een slechte penalty. Ik had een hoek in mijn hoofd, maar Penders ook."

"Hij had de bal zeker kunnen hebben", gaf De Cuyper toe. "Gelukkig voor ons ging hij wel binnen." Club Brugge hield zo de drie punten thuis en komt in het klassement tot op één punt van Racing Genk.

De Cuyper over spannende titelstrijd

Al vond De Cuyper dat winnen niet per se nodig was. "Ook bij een gelijkspel waren er nog altijd zeven wedstrijden te spelen en was de kloof vier punten. Dan was de titelstrijd zeker nog niet voorbij geweest."

Dat is die nu zeker ook niet, met Club Brugge op één punt van Racing Genk en Union op drie punten van de leider. "Voor de fans wordt het alvast een leuke strijd", besloot De Cuyper nog. Op de volgende speeldag moet Union naar Genk, Club moet naar Gent.