Manchester United-legende Roy Keane maakt zijn ex-club met de grond gelijk en gebruikt fatalistische woorden

Na de zware 4-1-nederlaag van Manchester United tegen Newcastle United heeft Roy Keane geen blad voor de mond genomen in de studio van Sky Sports. De voormalige middenvelder van United spaarde zijn kritiek niet en stelde dat trainer Rúben Amorim zich stilaan zal afvragen waar hij in terecht is gekomen.

Manchester United had de laatste weken nog hoop gegeven met enkele betere prestaties, maar op St. James' Park viel die illusie volledig in duigen. De dramatische vertoning zorgde ervoor dat United nog steeds op een beschamende veertiende plaats staat in de Premier League, met het seizoenseinde in zicht.

“Ze hebben nu al veertien keer verloren dit seizoen. Vorig jaar waren het er ook veertien”, benadrukte Keane. “Dan moet je toch echt naar de spelers wijzen. Het enige excuus dat ik kan bedenken, is dat sommigen nog nieuw zijn in de Premier League.”

Keane stelde dat Amorim zich flink achter de oren moet krabben. “Hij kan onmogelijk geloven hoe slecht dit team is, maar dat mag hij natuurlijk niet hardop zeggen. Deze spelers maken fouten, ze leren er niets van, en er zit geen greintje energie in de ploeg.”

Volgens Keane is er ook een mentaal en fysiek probleem. “Er zijn spelers die kunnen lopen, maar ze wíllen het gewoon niet. Amorim zal toch wel geschokt zijn over het niveau dat hij hier aantreft. Dit had hij zich nooit kunnen voorstellen.”

Tot slot legt Keane de verantwoordelijkheid bij de clubleiding. “Ze hebben een pak spelers aangetrokken van buiten de Premier League, en dat blijkt een grote fout. Ze kunnen het niveau niet aan. Fysiek niet, maar ook niet qua doelpunten. Dit team is gewoon niet goed genoeg”, besluit hij vernietigend.