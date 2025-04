Geen spoor van Charles De Ketelaere bij Atalanta: Rode Duivel krijgt serieuze domper te verwerken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Charles De Ketelaere ervaart moeilijke tijden bij Atalanta. Hij zal nu enkele weken aan de zijlijn staan.

Na drie opeenvolgende nederlagen in de Serie A heeft Atalanta het bloeden gestopt door met 2-0 te winnen van Bologna. Maar wie op het veld naar Charles De Ketelaere zocht, zou hem niet vinden: de Rode Duivel stond niet op het wedstrijdblad.

CDK is namelijk geblesseerd. Journalist Alessandro Giovanni Pagliarini legt uit dat hij een liesblessure heeft opgelopen en ongeveer drie weken buiten strijd zal zijn.

Een seizoen in twee delen

Charles De Ketelaere leek de laatste weken al een gebrek aan vertrouwen te hebben, aangezien hij slechts in één van de laatste vier competitiewedstrijden van zijn team begon. Zijn laatste doelpunt is overigens al van december geleden.

Dit zal niet echt helpen om het vertrouwen te herwinnen in dit seizoenseinde. Zijn geweldige vorm, toen Atalanta elf opeenvolgende overwinningen behaalde in de Serie A, is nu ver te zoeken.

De Ketelaere zou normaal gesproken dus terug moeten keren voor de laatste wedstrijden van het seizoen. Hij bevindt zich echter niet in dezelfde situatie als vorig seizoen, toen het erom ging de club te overtuigen zijn aankoopoptie te lichten.