Nicky Hayen spreekt Maxim De Cuyper radicaal tegen na overwinning tegen Racing Genk

Club Brugge heeft de titelstrijd helemaal opgegooid met een thuisoverwinning tegen Racing Genk. Voor trainer Nicky Hayen wel degelijk een bijzonder belangrijke zege.

Club Brugge-Racing Genk leek op een gelijkspel te eindigen, maar een penalty zorgde ervoor dat blauw-zwart de zege toch nog thuis hield. De titelverdediger komt zo tot op één punt van de leider in de stand.

Toch begon Club Brugge voor Nicky Hayen niet goed. "We hadden te veel respect voor de tegenstander en deden het langzaamaan beter, bij de rust hebben we alles bijgestuurd. De tweede helft was dan ook heel goed.

Hayen vond zege wél heel belangrijk

Club Brugge kon uiteindelijk pas scoren vanop de stip. "Die penalty ging met een gelukje binnen, maar de overwinning was wel verdiend. Hoe die strafschop dan binnen gaat, dat maakt niet uit. Het zijn gewoon drie heel belangrijke punten."

Volgens Maxim De Cuyper was een zege niet noodzakelijk, Hayen spreekt dat tegen. "Eén of vier punten, dat is gewoon dag en nacht verschil. Al gaan we nu ook niets van de daken beginnen roepen." Er zijn dan ook nog zeven wedstrijden te spelen.

"We komen stap voor stap dichterbij, maar staan nog altijd een punter achter. We moeten dus nog altijd beter doen dan Genk, maar deze zege was wel enorm belangrijk. De enorme vreugdeuitbarsting was dan ook logisch."