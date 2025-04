In anderhalve maand kan veel veranderen: volgende Vlasico in eerste klasse, tweede klasse, helemaal niet ... of in barrages?

Duels tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk? Daar moeten we ondertussen al een tijdje op wachten. Krijgen we volgend seizoen wel opnieuw een derby? De kansen zijn er, al is nog niet geweten op welk niveau. En dat leek een aantal weken geleden toch helemaal anders.

Op 20 februari nam Bernd Storck het stokje over van Yves Vanderhaeghe bij KV Kortrijk. Op dat moment gaven we eigenlijk geen cent meer voor een derby tussen Kortrijk en Zulte Waregem volgend seizoen.

Bernd Storck zorgde tegen Cercle, STVV, OH Leuven en KAA Gent voor een 7 op 12 in de reguliere competitie en ondertussen ook voor een 7 op 9 in de Relegation Play-offs.

Het Storck-effect

Op die manier is de kloof met Cercle Brugge nu nog vier punten en met STVV nog drie punten. Met een 9 op 9 in de komende drie wedstrijden zouden De Kerels zich nog rechtstreeks kunnen redden.

Ook de veertiende plaats en een stek in de barrages tegen de winnaars van de play-off uit de Challenger Pro League is nog zeer goed mogelijk. Met Zulte Waregem gaat het ondertussen heel wat minder.

Wanneer Vlasico?

Zij pakten sinds de eerste wedstrijd van Storck amper 7 op 18 en zagen zo hun voorsprong in de competitie helemaal verdwijnen. En dus moeten ze zich volgende week proberen te verzekeren van de titel én promotie.

Een Vlasico tussen Kortrijk en Zulte Waregem? Het kan volgend seizoen in de Jupiler Pro League, maar evengoed in de Challenger Pro League. Of komen ze elkaar tegen in de barrages? Ook dat ligt zoals vorig seizoen dus plots op tafel.