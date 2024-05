'Heel grote verandering op komst in de Pro League waar veel voetballiefhebbers blij mee zullen zijn'

De titelstrijd dit seizoen is en blijft erg spannend. De kampioen is nog niet gekend, maar er wordt ondertussen ook al flink aan de toekomst gewerkt.

Anderlecht, Club Brugge of Union? Ten vroegste dit weekend en anders een week later zullen we weten wie de nieuwe landskampioen wordt. Ondertussen bereidt de Pro League zich ook al voor op de komende seizoenen.

De profclubs hebben volgens Het Laatste Nieuws op dinsdag nog eens samengezeten. Alle clubs hebben gepraat over verschillende mogelijkheden voor een nieuw competitieformat.

Er werd gesproken over een competitie met 18 clubs zonder play-offs, wat nog kan. Echter, een competitie met 16 ploegen en play-offs met vier deelnemers lijkt voorlopig het meeste in de smaak te vallen.

In maart kwamen de 'grote' clubs nog met een voorstel om voor een eerste klasse met 14 ploegen te gaan. Uiteindelijk blijkt dat niet alle grote clubs achter dat idee staan.

De krant weet wel dat de kans groot is dat de puntenhalvering zal worden afgeschaft. De meeste clubs zouden dit oneerlijk vinden en zijn van mening dat de spanning die het meebrengt, de nadelen niet overschaduwt. De kans dat dit verdwijnt wordt groter en groter. Voor eind juni zou er een beslissing moeten komen.