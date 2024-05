Albert vraagt het ontslag van Riemer: "Kijk naar Deila, Weiler en Kompany"

RSC Anderlecht heeft zijn titelkansen zelf verprutst, vindt Philippe Albert. De analist vraagt het ontslag van trainer Brian Riemer.

RSC Anderlecht had op amper twee speeldagen van het einde alle kaarten in handen om landskampioen te worden. Maar zoals de troeven nu liggen, is het meest logische scenario dat Club Brugge de landstitel pakt.

Het doet duidelijk pijn bij Philippe Albert, dat Anderlecht maar eigenlijk niks kon brengen in de belangrijkste wedstrijd van het jaar. “Ik heb nog nooit een ploeg van Sporting gezien die zo dicht bij de titel was en zo lusteloos speelde”, klinkt het bij Sudinfo.

“Anderlecht wordt geen kampioen en dat is de schuld van hun coach, Brian Riemer, die heeft laten zien hoe beperkt zijn tactische keuzes zijn”, gaat Albert verder.

Die boodschap verkondigde Albert eerder dit seizoen ook al over de trainer van Anderlecht. “Hij is niet in staat om zijn coaching aan te passen aan de omstandigheden tijdens een wedstrijd.”

Riemer voldeed niet aan de verwachtingen

Volgens Albert moet hij zijn contract dat nog tot juni 2026 loopt niet meer uitdoen. Het bestuur van Anderlecht moet volgens hem zijn conclusies trekken, net zoals Club Brugge dat eerder dit seizoen deed met Ronny Deila, zo voegt de analist er nog aan toe. “We kunnen nu al zeggen dat Bart Verhaeghe en zijn entourage gelijk hadden.”

En Albert gaat nog een stapje verder. “Als ik bedenk dat René Weiler daags na de titel van 2017 als een stuk vuilnis werd buiten gesmeten, of dat Vincent Kompany na twee keer in de top vier te eindigen en een bekerfinale met veel minder mankracht ook richting de uitgangsdeur werd geduwd, dan blijf ik met stomheid geslagen achter. Brian Riemer voldeed niet aan de verwachtingen.”