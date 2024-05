Kevin De Bruyne pakt zesde titel met Man City: "Dat maakt het voor mij persoonlijk speciaal"

Manchester City won zondag met 3-1 van West Ham. Die overwinning leverde Kevin De Bruyne en co de landstitel op.

Voor de vierde keer op rij is Manchester City de kampioen van de Premier League. Een unicum, want nog nooit had een ploeg dat vier keer na elkaar gedaan.

Kevin De Bruyne en co moesten tot op de slotspeeldag wachten om zekerheid te verwerven over de nieuwe landstitel. Voor KDB was het zijn zesde in Manchester.

“We hebben er hard voor gewerkt. Het was dit jaar een zware strijd met Arsenal en Liverpool. Om dit dan opnieuw te verwezenlijken is amazing”, liet onze landgenoot weten bij Sky Sports.

Speciale titel

Het was een lastig seizoen, ook voor Kevin De Bruyne zelf. “Deze is toch een van de bijzonderste omdat ik een moeilijk jaar kende met zes maanden blessureleed. Maar ik keerde op een goed niveau terug en kon het team helpen. Dat maakt het voor mij persoonlijk speciaal.”

De Rode Duivel was enorm lovend voor zijn ploegmaten ook. “We spelen echt graag met elkaar. Hier zitten geen ego’s. We rennen als een gek voor mekaar, maar vergeten ook niet te genieten. Telkens maken we plezier.”

En kampioen zijn is hoe dan ook plezant, ook al werd je het al vele keren. De Bruyne zette mee het titelfeest in met wat danspasjes.