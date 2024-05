Analist geeft Anderlecht flinke veeg uit de pan: "Niets, echt niets gedaan"

RSC Anderlecht ging zondag helemaal door de knieën tegen Club Brugge. De West-Vlamingen staan op een zucht van de titel.

De twee wedstrijden van zondag in de Champions’ Play-offs hebben voor meer dan de nodige spanning gezorgd. Union SG bleef door zelf te winnen van Cercle Brugge in de titelstrijd en pakte Anderlecht de kans af om al kampioen te worden.

Maar het werd voor paarswit niet alleen avond zonder titelkans. Anderlecht ging onderuit tegen Club Brugge, waardoor blauwzwart op een punt van een nieuwe landstitel komt.

Volgens analist Nordin Jbari is Club Brugge zo goed als zeker van de titel. “Brugge zal 100% zeker kampioen worden”, vertelde hij in het programma Complètement Foot.

De mannen van Nicky Hayen geven op de slotspeeldag nog de buren van Cercle Brugge partij en hebben genoeg aan een gelijkspel.

Niets gedaan om kampioen te worden

“Denk je echt dat Cercle hen de titel gaat afnemen? De beslissende wedstrijd voor Anderlecht was zondag. Union heeft zijn werk gedaan, maar hun start in de play-offs betekent dat ze hun lot niet in eigen handen hebben.”

Anderlecht heeft alles alleen maar aan zichzelf te danken. “Er was iets wat ze hadden kunnen doen... maar ze deden niets, echt niets.”

“Op geen enkel moment speelde Anderlecht om de titel”, geeft Jbari paarswit een flinke veeg uit de pan. “De enige keer dat ze beslisten om een beetje druk te zetten, was toen Brugge er voor koos om in te zakken.”