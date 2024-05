Ook Riemer geschorst volgende week, coach Anderlecht komt met verklaring voor non-match Anderlecht: "Ik wil dat niet als excuus gebruiken, maar..."

Anderlecht ging klaar zijn, Anderlecht keek uit naar de match tegen Club Brugge... Daar was allemaal niks van te zien op zondag. Club Brugge won eigenlijk vrij makkelijk en had de score hoger kunnen laten oplopen. Maar blauw-zwart speelde gewoon een match zoals het moest: drie punten en klaar.

Brian Riemer werd door veel fans met de vinger gewezen. Dat hij tactisch overklast werd door Nicky Hayen. De Deen was zelf ook ontgoocheld om de manier waarop zijn ploeg zich presenteerde. "Waar we het meest mee worstelden was om voordeel te halen van onze posities rond de box", legde hij uit.

"Die één-twee, die actie, die goeie voorzet... We misten de scherpte die we nodig hadden. Onze aanwezigheid in de box was niet goed genoeg. Die elementen waren doorslaggevend."

"En kijk, ik gebruik blessures nooit als excuus, maar vandaag misten we met Vertonghen, Delaney, Hazard, Ashimeru wel zo'n 300 caps internationale ervaring. Dat is veel. Er lag te veel druk op de jongeren."

Riemer vond wel dat zijn ploeg controle had. Al zagen wij dat anders. Club Brugge ging lager voetballen, maar deed dat zonder iets weg te geven. "We waren te passief. Ik miste de mentaliteit om vooruit te pushen. Dat moeten we evalueren", zuchtte Riemer.

Om er nog een cliché bovenop te gooien. "We maakten het onszelf moeilijk door op achterstand te komen. Er is een groot verschil tussen voor komen en achter komen. We hadden zoveel geloof, zoveel zelfvertrouwen. We waren zeker dat we het konden afmaken... Dit is een klap, maar we blijven geloven. In voetbal kan veel gebeuren."

Riemer is trouwens geschorst tegen Antwerp na zijn derde gele kaart van de play-offs.