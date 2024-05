🎥 Doku en De Bruyne zorgen voor unicum met titel in de Premier League

Manchester City is kampioen in de Premier League. De ploeg van Kevin De Bruyne won met 3-1 van West Ham.

Het duel dat Manchester City de titel moest opleveren begon met een droomstart voor Kevin De Bruyne en co. Al na twee minuten zette Phil Foden, zopas verkozen tot Speler van het Jaar in de Premier League, City op voorsprong.

Na goed een kwartier dikte hij de score aan tot 2-0, op aangeven van Jérémy Doku. Dat doelpunt kun je bekijken in het filmpje onderaan dit artikel. Kudus zorgde voor de rust voor de aansluitingstreffer.

Eerste achtervolger Arsenal beleefde dan weer een heel moeilijke middag, in eigen huis tegen staartploeg Everton. The Gunners kwamen op achterstand op vijf minuten van de rust, maar drie minuten later stond het weer gelijk.

Op het uur zorgde Rodrigo Hernandez voor de geruststellende 3-1-voorsprong van City. De 3-2 viel nog vlak voor tijd, maar werd afgekeurd. Bij Arsenal werd het in de 89ste minuut nog 2-1, maar dat had geen invloed meer. De spelers van City moesten bij het laatste fluitsignaal rennen om in de kleedkamers te geraken, want heel wat supporters betraden het veld.

MANCHESTER CITY WINS 4 IN A ROW, HISTORY HAS BEEN MADE pic.twitter.com/JOqCVuuFC6 — ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) May 19, 2024

Geen titel dus in de Premier League voor Leandro Trossard en Arsenal, ondanks een bijzonder sterk seizoen waarin ze City tot op de slotspeeldag onder druk zetten.

Het was de vierde titel op rij voor City, iets wat nog nooit een andere ploeg gedaan had in de Premier League. Feestje dus voor Doku en Kevin De Bruyne die zaterdag ook nog de finale van de FA Cup spelen. Tegenstander is dan de buren van Manchester United.