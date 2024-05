Twee jubileummatchen in één week mogelijk voor Toby Alderweireld

Geen prijs voor Toby Alderweireld bij Royal Antwerp FC dit seizoen. Hij kan in een week tijd wel twee jubileummatchen spelen.

Terugkeren naar KRC Genk, waar het vorig jaar de titel pakte, is voor Royal Antwerp FC en zeker voor Toby Alderweireld, voor eeuwig en altijd een bijzonder moment.

En vanavond is het opnieuw prijs voor Alderweireld. Hij speelt op Genk zijn 600ste wedstrijd in clubverband: 186 bij Ajax, 22 bij Atletico, 28 bij Southampton, 236 voor Tottenham, 29 bij Al Duhail en 98 voor Antwerp.

Nummer 600 wordt dus zijn 99ste match in het shirt van The Great Old, waardoor er volgende week tegen RSC Anderlecht nog een ander jubileum mogelijk is: zijn honderdste wedstrijd voor Antwerp.

Zeven wedstrijden gemist

Al is het wel uitkijken voor de kapitein van Antwerp. Alderweireld staat immers op twee gele kaarten in de Champions’ Play-offs. Als hij tegen Genk geel pakt, dan gaat die honderdste wedstrijd voor Antwerp volgend weekend niet door.

100 wedstrijden in twee seizoenen tijd, het is bijzonder veel. Vorig jaar was hij even out met een hamstringblessure, dit seizoen speelde een schouderletsel hem parten. Van de 105 wedstrijden sinds hij bij Antwerp speelt, miste Alderweireld er maar zeven.