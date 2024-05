Steeds onwaarschijnlijker dat 16-jarig toptalent in België blijft? 'Ze hadden een meeting met Barcelona'

Gent wil ver gaan om Mokio aan zich te binden, maar dat wordt duidelijk niet makkelijk. De entourage van de heel beloftevolle verdediger sprak vorige week met Ajax. En terwijl hij aan de aftrap stond tegen Gent waren zijn ouders en vertegenwoordigers in... Barcelona.

Transferexpert Sacha Tavolieri kreeg een foto te pakken waarbij de ouders van Mokio poseren met Deco, de sportief directeur van de Catalaanse topclub.

Het is geen geheim dat Barça, net als vele andere topclubs, geïnteresseerd zijn in de tiener. Die heeft op jonge leeftijd al het etiket van potentiële topper meegekregen. En iedereen wil hem dan ook zo snel mogelijk binnenhalen nu hij nog weinig kost.

Het mag gezegd dat Hein Vanhaezebrouck er in zijn laatste matchen alles aan doet om Mokio te overtuigen voor Gent te kiezen. Hij wou hem zelfs al vroeger kansen geven, maar dat mag enkel met 15-jarigen die al een profcontract tekenden.

Mokio en zijn entourage zouden de Belgische voetbalbond hebben gevraagd om hem uit te schrijven, zodat hij gemakkelijker bij een grote club - FC Barcelona - kan tekenen.

