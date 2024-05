Thorgan Hazard uit ontgoocheling over hoe deze bijzondere zondag verloopt

Een goede maand geleden scheurde Thorgan Hazard zijn voorste kruisband. Net voor de match tussen Anderlecht en Club Brugge kwam hij met een update over zijn blessure.

Thorgan Hazard heeft nog een hele weg af te leggen na zijn kruisbandblessure, maar de speler van RSC Anderlecht ziet het helemaal zitten om zijn revalidatie te doen.

Het gaat steeds beter met hem, zo liet hij weten, vlak voor de aftrap van de topper van paarswit tegen Club Brugge. “Ik werk elke dag. Kleine oefeningen, maar ik merk wel beterschap”, vertelt hij bij Eleven/DAZN aan Aster Nzeyimana.

“Twee weken geleden ben ik geopereerd”, gaat hij verder. “De eerste week was moeilijk, maar nu gaat het beter. Ook mentaal gaat het wel. Ik ben goed omringd.”

Dat hij dit soort wedstrijden moet missen doet natuurlijk enorm veel pijn. “Vandaag heb je wel zin om te spelen, natuurlijk. Er heerst een goed gevoel in de groep, de spelers geven me een gretige indruk.”

De titel zal wel op Antwerp behaald moeten worden, als het resultaat van vandaag meezit. Union SG won immers op bezoek bij Cercle Brugge.

Deze zondag is dan ook een ontgoocheling tot dusver. “Het is natuurlijk jammer dat we vanavond nog geen feestje kunnen bouwen, maar hopelijk kunnen we een goed resultaat behalen om volgende week het werk af te maken. Vandaag mogen we echt niet verliezen.”