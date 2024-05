Jan Ceulemans is heel duidelijk over titelstrijd: "Zij zijn favoriet voor mij"

Club Brugge neemt het zondagavond op tegen Anderlecht. Het wordt misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor beide ploegen.

Anderlecht kan kampioen spelen als het wint van Club Brugge en als Union punten laat liggen tegen Cercle Brugge. De titelkoorts stijgt dus overal in het land.

Jan Ceulemans, ex-speler van Club Brugge blikte bij De Zondag alvast even vooruit op het duel. "Het thuisvoordeel speelt mee en Anderlecht is wel niet meer de ploeg van in mijn tijd, maar er is wel een blok van gemaakt."

"Op karakter kan je veel, maar ook Club weet waarvoor het staat: winnen om nog kampioen te kunnen spelen. Het is de beste ploeg van de play-offs. Dan ga je er niet vanuit dat je nu wel gaat verliezen. Het gevoel in Brugge is dat het nog allemaal mogelijk is", gaat hij verder.

Ceulemans ziet een duidelijke favoriet, al is hij natuurlijk ook wel supporter. "Ik verwacht dat Anderlecht een beetje de momenten zal afwachten, omdat voor hen ook een gelijkspel een gunstig resultaat is."

"Het wordt een dubbeltje op zijn kant, maar voor mij is Club nog altijd favoriet. Ik zie ze niet verliezen en heb het gevoel dat zij een heel grote kans maken om daar een goed resultaat te halen. Als Clubman hoop ik dat ze winnen", besluit Ceulemans.