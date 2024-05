Denis Odoi had boodschap voor zijn voormalige fans én voor bestuur van Club Brugge na zijn "belangrijkste goal uit zijn carrière"

Denis Odoi is einde contract bij Club Brugge, maar speelt tijdens deze play-offs wel een heel belangrijke rol bij Club Brugge. Tegen Anderlecht scoorde hij zelfs. Nog maar zijn tweede van het seizoen, maar eentje die Club de titel kan opleveren.

Nee, Odoi is niet versleten. Het 35-jarige manusje-van-alles toonde dat met de spectaculaire salto na zijn goal. "Zeker een van de belangrijkste uit mijn carrière, naast diegene die ik scoorde in de Engelse Play-off halve finale met Fulham tegen Derby County", zei hij na de match.

En dan nog tegen zijn ex-team, waar hij zich nooit helemaal thuis voelde. "Ja, uiteraard ben ik blij met dit doelpunt omdat het zwaar kan doorwegen in de eindafrekening. En het is nog plezanter omdat ik vind dat ik dit seizoen geen uitzonderlijke prestaties leverde en omdat ik niet gauw scoor."

Ook zijn leepheid is belangrijk voor dit Brugge. Hij kan onder de huid van een tegenstander kruipen. "Ik ben op een leeftijd waar ik altijd mijn best probeer te doen om mijn werkgever te helpen. Ze weten wat ze aan mij hebben als ze me een nieuw contract geven."

We zien ook niet veel 35-jarigen zo'n halsbrekende toeren uithalen. "Ik geef niet snel op, en ik wilde dit doelpunt op spectaculaire wijze vieren, voor mijn voormalige supporters. Ik begrijp dat ze misschien niet blij zijn, maar we hadden een missie, en we hebben die volbracht."

Volgende week moet het orgelpunt volgen. Eentje waar niemand zich aan verwacht had. "We hebben de ploeg om de titel terug te winnen, maar we moeten het bevestigen tegen een tegenstander, Cercle, die ons geen cadeaus zal geven."