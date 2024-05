🎥 Niet meteen de beste beslissing: Igor Thiago wandelt tussen Anderlecht-fans door Théo Verbeecklaan

Igor Thiago mag dan wel niet spelen vanavond, hij wou uiteraard wel de topper bijwonen. Maar blijkbaar moest hij zich samen met de medewerkers van Club Brugge vanop de parking naar het stadion begeven. En dat was niet meteen het beste idee.

Thiago wandelde in gezelschap van de communicatiedienst van blauw-zwart doodleuk door de Théo Verbeecklaan. Daarbij moest hij ook het café passeren waar zowat de hele harde kern van Anderlecht verzameld was.

Ineens was er dan ook heel wat commotie toen hij herkend werd en moesten de politie en de spotters hem vlug ontzetten. Hij kreeg wel nog getrakteerd op een bierdouche.

Ze werden achtervolgd tot aan de poort van het stadion, waar de ordediensten de heethoofden kon tegenhouden. Sommigen wilden hem wel nog achterna, maar werden gestopt.

Het is niet meteen duidelijk wiens idee het was om hem niet door een achterpoortje binnen te sluizen, maar dit had heel wat erger kunnen aflopen.

Thiago is geblesseerd en heeft zijn laatste match voor Club al gespeeld. Hij zal wel in orde zijn tegen de voorbereiding met Brentford.