Na maanden blessureleed is er eentje heel blij bij KV Mechelen

KV Mechelen heeft zaterdagavond met 0-2 gewonnen op het veld van KVC Westerlo. Rafik Belghali stapte met een geweldig gevoel de bus op

KV Mechelen heeft zich verzekerd van de tweede plaats in de Europe Play-offs na de 0-2 overwinning tegen KVC Westerlo. Voor Rafik Belghali was het een extra speciale wedstrijd.

De 21-jarige flankspeler raakte in september zwaar geblesseerd aan de knie. Nu maakte hij na bijna negen maanden blessure leed zijn comeback. Hij kon meteen van goudwaarde zijn met een doelpunt.

"Er ging heel veel door mij heen, het was een geweldig gevoel", begint Belghali. "Na bijna 90 maanden terug minuten kunnen maken en bovendien ook nog scoren... Ik denk dat het zelfs mijn eerste baltoets was."

"Ik heb er heel hard voor moeten werken. Dankzij dat doelpunt heb ik het gevoel dat alles niet voor niets is geweest."

Zo lang langs de zijlijn toekijken is voor niemand leuk, daar kan Belghali nu ook van meespreken. "Het was wel heel moeilijk voor mij. Op een bepaald moment deed de ploeg het ook niet zo goed, dat was mentaal wel lastig. Als je dan hoort dat je zeker 6 tot 9 maanden buiten strijd bent ook."

"Ik voel me nu heel goed. Mijn conditie kan nog wel wat beter maar dat is ergens ook wel logisch, ik heb heel lang niet gespeeld", besluit hij.