Tranen rolden over het gezicht van Anderlecht-speler die zijn laatste thuismatch voor paars-wit speelde

Zeno Debast deed er alles aan om Anderlecht terug in de match te brengen en minstens een punt te rapen tegen Club Brugge. Maar de verdediger weet dat de titel zo goed als weg is. En dus ook zijn afscheid door de grote poort.

Niemand was meer gemotiveerd dan Debast om een resultaat neer te zetten tegen Club Brugge. Met een gelijkspel of winst op zak konden ze het afmaken op Antwerp. En dan kon hij zelf afscheid nemen met een titel, zijn droom.

Nog één wedstrijd en zijn periode bij Anderlecht zit er hoogstwaarschijnlijk op. De deal met Sporting zou zo goed als rond zijn. Debast barstte na het laatste fluitsignaal dan ook in tranen uit. Hij zag een droom uit elkaar spatten.

Hij ging poseren met de supporters van de harde kern, maar de ontgoocheling bleef op zijn gezicht staan. Hij zal afscheid moeten nemen zonder ooit een titel met de A-ploeg te hebben gewonnen.

"Ja, voor Zeno is dit heel erg", knikte Mats Rits. "Hij zat in zak en as en er hebben toch wat jongens met hem gesproken om hem te troosten. Hij zal waarschijnlijk vertrekken na dit seizoen hé. Dat maakt wat los."

Ook Brian Riemer kreeg er een vraag over. "Zeno is heel ontgoocheld", bevestigde hij. "Maar ik kan u garanderen dat elke speler en staflid van Anderlecht nu ontgoocheld is."