🎥 Supporters uit harde kern van Anderlecht delen slagen uit aan Clubfan in VIP-zone

Club Brugge won zondag de topper van RSC Anderlecht. Na de wedstrijd waren er enkele confrontaties in de tribunes.

Na de nederlaag van RSC Anderlecht tegen Club Brugge was de ontgoocheling bijzonder groot bij de supporters van de thuisaanhang. Dat zorgde in het Lotto Park ook voor enkele akkefietjes.

Op sociale media doken beelden op van een fan van Club Brugge die in de VIP-zone de overwinning van zijn team aan het vieren is. Hij wordt echter stevig aangepakt door enkele hooligans. De beelden daarvan kan je hieronder bekijken.

Die waren naar de Vip-tribune afgezakt en deelden enkele rake klappen uit. Het slachtoffer probeerde zich snel uit de voeten te maken. Hoe het met de man is, is niet duidelijk. Of er heethoofden opgepakt werden is niet geweten.

Er waren zondag nog meer akkefietjes. Dat begon al voor de match, toen Igor Thiago buiten het stadion opgemerkt werd. Hij kreeg een bierdouche over zich en ordediensten moesten fans van Anderlecht weghouden.

Niet echt slim ook van Thiago om op die manier naar het stadion te komen. Naar verluidt was hij mee met mensen van de communicatiedienst van Club Brugge.