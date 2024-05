KV Kortrijk-coach Freyr Alexandersson toch niet helemaal tevreden na overwinning tegen Lommel: "Daar ben ik gefrustreerd over"

KV Kortrijk heeft zondagavond met 0-1 op het veld van Lommel SK gewonnen. Daardoor komen de Kerels in een goede uitgangspositie terecht. Ze kunnen het volgend weekend afmaken in eigen huis.

"Ik ben erg blij. Het was moeilijk om hier te komen spelen tegen een goed georganiseerde tegenstander. Hier met 0-1 komen winnen is een goed resultaat", is coach Freyr Alexandersson eerlijk na afloop.

Maar hij was niet over alles tevreden. "Langs de andere kant ben ik wel wat teleurgesteld, misschien eerder wat gefrustreerd dat we onze kansen niet afwerkten. Dat kan nog cruciaal zijn. We hebben dan wel weer op een heel hoog niveau verdedigd."

"We wisten dat ze altijd veel balbezit hebben en over technisch begaafde spelers beschikken. Het is zeker een ploeg die dingen kan waarmaken in 1A. Daar heb ik geen twijfels over."

Er kan natuurlijk maar een van de twee ploegen in de JPL spelen volgend seizoen, een spijtige zaak volgens Alexandersson. "Maar ik weet ook dat wij het volgend jaar goed kunnen doen daar. Het is jammer dat een van ons er niet zal bij zijn."