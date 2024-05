Kan Laurent Depoitre nog voor een mooi afscheidscadeau zorgen bij KAA Gent? "Wat er ook gebeurt, ik ben trots op mijn carrière"

Standard ging serieus de boot in tegen KAA Gent (1-4). Laurent Depoitre profiteerde ervan om twee keer te scoren.

Hein Vanhaezebrouck was met zijn club al zeker van de eindwinst in de Europe Play-offs, dus hij besloot te roteren bij KAA Gent. Sterspelers zoals Tarik Tissoudali en Julien De Sart kregen bijvoorbeeld rust.

Laurent Depoitre was wel opnieuw invaller. Hij stond slechts vier keer in de basis dit seizoen, en had deze play-offs nog maar één minuut gespeeld. Zaterdagavond had hij slechts 20 minuten nodig om twee keer te scoren.

"Het was een wedstrijd zonder belang, maar we wilden hem graag winnen. We waren serieus en het is een mooie overwinning", vertelde hij na afloop bij Eleven.

252 wedstrijden in het shirt van AA Gent

Hierdoor staat de teller van Depoitre op 70 doelpunten in 252 wedstrijden voor de Buffalo's. Op 35-jarige leeftijd zal de Belgische spits deze zomer de club transfervrij verlaten.

Hijzelf geeft aan nog niet te weten waar hij volgend seizoen actief zal zijn. "Wat er ook gebeurt, ik ben trots op mijn carrière. Dit zullen mijn laatste wedstrijden voor Gent zijn. Daarna zullen we zien wat de toekomst brengt." Zal Depoitre nog een mooi afscheidscadeau kunnen geven aan de club door mee voor Europees voetbal te zorgen?