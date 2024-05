Mario Stroeykens bijzonder hard voor zijn ploegmaten na goal van Club Brugge

RSC Anderlecht verloor met het kleinste verschil van Club Brugge. De landstitel is plots heel ver weg.

Eigenlijk was het een draak van een wedstrijd, maar tactisch gezien maakte Nicky Hayen de slimste keuzes om RSC Anderlecht monddood te maken.

Een doelpunt van Odoi op stilstaande fase besliste over de wedstrijd. De nederlaag kwam ontzettend hard aan bij Mario Stroeykens, zo vertelde hij voor de camera’s van Eleven/DAZN.

“Je speelt een heel seizoen om zo’n wedstrijden te spelen. We wisten dat het moeilijk ging zijn. Het was een alles of niks wedstrijd.”

Het werd uiteindelijk niks voor Anderlecht. Het wordt nog vechten om de tweede plaats veilig te stellen. “Nu moeten we toeleven naar volgend weekend en het seizoen zo mooi mogelijk proberen af te sluiten op Antwerp.”

Geen namen noemen

Volgens Stroeykens werd het verschil gemaakt met details. Hij was enorm hard voor zijn ploegmaten over hoe de tegengoal van Club Brugge er kwam.

“We slikken een tegendoelpunt op hoekschop. Odoi stond helemaal alleen. Wie verantwoordelijk was voor Odoi? Ik ga hier geen namen beginnen noemen. Iedereen weet zijn taak bij een corner. Maar op zo’n manier verliezen komt extra hard aan.”

Door deze nederlaag heeft Anderlecht het niet meer in eigen handen. Het moet zelf winnen en rekenen op misstappen van Club Brugge en Union SG om alsnog de titel te pakken. Het wordt moeilijk, maar na de ontknoping van vorig seizoen weten we ook dat alles mogelijk is...