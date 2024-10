Cercle Brugge-coach Miron Muslic maakt zich na blamage serieus zorgen: "Hoe moet ik dat nu doen?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge liet echt geen goede indruk achter in Europa na de 3-1 nederlaag tegen Vikingur. De Vereniging trok met een halve B-kern naar IJsland.

Cercle Brugge heeft donderdagavond verloren op het veld van Vikingur in de Conference League. Verliezen kan altijd gebeuren, maar de manier waarop was bij deze nederlaag zeer opvallend.

De Vereniging besloot om zonder een heleboel sterkhouders naar IJsland te reizen. De meegereisde fans waren allesbehalve tevreden, zeer logisch.

Zo liet Cercle echt geen goede indruk achter op het Europese toernooi. Maar ook met oog op dit weekend, de wedstrijd tegen Union, wordt het nu wat lastiger.

"Zondag spelen we op Union en de helft van mijn kern en staf zit nu in Brugge, terwijl ik hier nog een dag zit met de rest. Pas vrijdagavond laat zijn we terug. Hoe moet ik na deze nieuwe mentale dreun mijn ploeg nu klaarmaken voor Union?", stelt coach Muslic zich de vraag volgens Het Nieuwsblad.

"Zo werkt het niet en spelers zijn ook niet dom. Nu moet ik kalm blijven en mezelf onder controle houden, maar dit mag niet meer gebeuren en in de toekomst moet dit anders aangepakt worden. Deze jongens hebben hiervoor een jaar gewerkt en dan gebeurt dit."

"Denk je nu echt dat Thibo Somers niet wilde starten vandaag? Voor mij telt al drie jaar lang Cercle, Cercle en nog eens Cercle en vandaag hebben we daar een loopje mee genomen. Dit mag gewoon nooit meer gebeuren", besluit hij.