Jelle Vossen heeft nog heel grote plannen: "Als dat lukt, zou ik het bijna even hoog inschatten als mijn titels in eerste klasse"

Jelle Vossen heeft nog grote plannen bij Zulte Waregem. De spits wil enorm graag weer naar eerste klasse met zijn club.

Na een nederlaag en een gelijkspel aan het begin van het seizoen, volgden enkel nog maar overwinningen voor Zulte Waregem. De club is goed op dreef in de Challenger Pro League.

Zulte Waregem staat nu zelfs op de eerste plaats in het klassement, nadat RWDM lange tijd bovenaan stond. Zaterdag volgt de wedstrijd tegen Francs Borains dat pas 13e staat.

De ambitie is nog steeds onveranderd: de club wil koste wat het kost promoveren. Jelle Vossen zal er alles aan doen om zijn club daar zo goed mogelijk bij te helpen.

"Voor mij persoonlijk is die motivatie om met Zulte Waregem naar eerste klasse terug te keren heel erg groot. Als dat lukt, zou ik het bijna even hoog inschatten als mijn titels in eerste klasse", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Het is geen geheim dat ik ook wat ouder word, maar dit wil ik toch nog neerzetten met Essevee. Ik ben dan ook enorm hongerig en dat is ook de reden waarom ik de club trouw bleef. Wanneer dat niet zou lukken, zou het ook als een groot falen aanvoelen", besluit hij.