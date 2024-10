Ivan Leko blikt vooruit op speciale wedstrijd tegen Antwerp en komt met weinig geruststellend nieuws over zijn verdediging: "Op de Bosuil is het altijd 12 tegen 11"

De uitwedstrijden op Antwerp zijn altijd speciaal voor Ivan Leko. De trainer van Standard gaf voor de match zoals gewoonlijk weer een update over zijn kern.

Het belooft een bijzonder moeilijke wedstrijd te worden voor Standard, aanstaande zondag, uit tegen Antwerp. De Rouches hebben de laatste drie keer in het Bosuilstadion verloren, waarbij ze slechts één doelpunt maakten en veertien doelpunten incasseerden.

Tijdens de persconferentie op vrijdag heeft Ivan Leko vooruitgeblikt op deze wedstrijd tegen een team dat zal proberen het tempo van Racing Genk, de koploper in het kampioenschap, bij te houden. Eerst had hij het nog over de situatie van zijn kern.

"Ik hoop dat Bates kan spelen, maar hij is niet 100% fit. Hij heeft deze week individueel getraind, we hebben nog twee trainingssessies voor de wedstrijd, we zullen zien. Doumbia voelt zich beter, maar hij heeft al zes maanden geen wedstrijd meer gespeeld. Hij heeft twee weken op rij getraind, het doel is dat hij zo snel mogelijk weer op 100% zit. Maar hij is nog niet klaar om te starten."

Ivan Leko zal dus zijn hersenen moeten breken om zijn centrale verdediging samen te stellen, aangezien Nathan Ngoy en Boli Bolingoli nog steeds afwezig zijn. Calut, Noubi, een risico met Doumbia en Bates, of zelfs een flankverdediger zoals Henry Lawrence in het centrum, zoals tegen Charleroi, zijn allemaal opties voor de Kroatische coach, die een bijzondere zondag in het Bosuilstadion zal beleven.

"Ik heb er slechts zes maanden gezeten, maar het waren zeer intense, uitzonderlijke tijden. We hebben de beker gewonnen, ik woon nog steeds in Antwerpen, mijn vrienden zijn grote supporters van de club. Ik heb nog steeds een zeer goede relatie met het personeel, het is altijd een emotionele wedstrijd voor mij."

"Toen was er nog de periode van COVID-19, dus het was moeilijk om een echte band met de supporters op te bouwen. Ik heb nog steeds een goede relatie met Luciano D'Onofrio en Sven Jaecques. Afgezien van Butez die niet speelt, ken ik geen spelers meer, want het voetbal verandert heel snel. Het wordt een moeilijke wedstrijd, ze hebben 13/15 behaald en in dit stadion is het ook altijd een wedstrijd van 12 tegen 11 met hun fans."