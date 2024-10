Philippe Clément kan weer opgelucht ademhalen bij Glasgow Rangers

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een overwinning was cruciaal, en de Glasgow Rangers van Philippe Clément en Nicolas Raskin hebben gedaan wat ze moesten. De Schotten hebben FC FCSB verpletterd met 4-0 en de Belgische coach heeft zichzelf wat ademruimte gegeven in een lastige situatie.

Vorig seizoen maakte Philippe Clément een indrukwekkende comeback met de Rangers. Ver achteraan in de competitie halverwege het seizoen, plaatste de Belgische coach zijn team weer in de race om de titel.

Dit seizoen werd verwacht dat de Glasgow Rangers, na een volledige voorbereiding waarin ze onder andere gelijkspeelden tegen Standard in een vriendschappelijke wedstrijd, direct goed zouden presteren in de titelrace. Maar in de competitie staan de Rangers pas op de derde plaats, nu al zes punten achter Celtic en Aberdeen.

In de Europa League werden de Rangers vernederd door Lyon na hun overwinning op Molde en mochten ze geen fouten meer maken tegen FCSB (Roemenië). Volgens de Schotse pers had een teleurstellende prestatie Philippe Clément in een lastige positie kunnen brengen.

Philippe Clément krijgt wat ademruimte bij Rangers, Nicolas Raskin gaat door

Maar die vrees werd geen werkelijkheid. Met Nicolas Raskin en Cyriel Dessers in de basis maakte de vice-kampioen van Schotland korte metten met hun tegenstander van de avond: 4-0. Tom Lawrence, Vaclav Cerny (x2) en Hamza Igamane waren de doelpuntenmakers.

Een overtuigende overwinning, Clément wat ademruimte gaf. Het team zal echter snel moeten terugkeren naar de top in de competitie om de titel niet uit het oog te verliezen.

Aan de andere kant begint Nicolas Raskin eindelijk op gang te komen na een seizoensstart die werd verstoord door een blessure. Na afgelopen weekend te zijn ingevallen in de competitie, heeft de voormalige speler van Standard de laatste zes wedstrijden van Rangers gespeeld, waarvan drie keer als basisspeler.