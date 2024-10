"Het schommelt nog te veel": analisten laten zich vooral al uit over KAA Gent, Vrancken geeft achteraf iets toe

Derde in de competitie met 18 op 33 en nu ook een eerste overwinning beet in de 'League Phase' van de Conference League. Als je naar de resultaten kijkt, dan gaat het niet slecht met de Buffalo's. Maar het is wel heel vaak op en af.

Vooraf hadden de analisten in de live-omkadering van de Conference League zich al uitgelaten over de zaak. "Als je de punten pakt, dan sta je waar je verdiend te staan", aldus Wesley Sonck.

Ups en downs

"Het enige is dat de wedstrijden en de prestaties nog een beetje te wisselvallig zijn. Het schommelt nog te veel. Dat heeft na het tijdperk Hein Vanhaezebrouck volgens mij tijd nodig. Het is een andere coach, een andere manier van coaches en met veel jonge jongens."

De wedstrijd toonde dat andermaal aan. De eerste helft was prima te noemen, de tweede schabouwelijk. Dat beseffen ze ook bij Gent zelf. "Het resultaat is op dit moment het belangrijkste", gaf Archie Brown al meteen aan.

Te veel afval in het spel na de rust

En ook Wouter Vrancken was eerlijk in de analyse: "De eerste helft was heel goed, maar in de tweede helft valt dat allemaal weg door een gebrek aan het nemen van verantwoordelijkheden", aldus de coach van de Buffalo's.

"Er was te weinig energie en er werden te weinig oplossingen gegeven naar de balbezitter toe, het was te gemakkelijk en er zat te veel afval in simpele dingen. Alles samen hebben we de controle weggegeven, te veel ruimte in het middenveld niet gebruikt."