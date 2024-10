Venijn zit in de absolute staart: Gent feestend de nacht in na vreemde tweede helft

KAA Gent verloor zijn eerste wedstrijd in de Conference League op bezoek bij Chelsea. En dus stond er toch een klein beetje druk op de eerste thuiswedstrijd in de League Phase tegen Molde met oog op de top-8 in de groepsfase.

Wouter Vrancken koos voor een viermansdefensie in de wedstrijd tegen de Noren uit Molde en zette Gambor en Araujo op de backs. Onder meer Archie Brown zat zo op de bank. Voorin kreeg Gudjohnsen de voorkeur op Dean, terwijl Sonko op de linkerflank mocht postvatten.

In de Planet Group Arena kregen we een wedstrijd met twee gezichten te zien, zoveel was duidelijk. De Buffalo's waren prima aan de wedstrijd begonnen en dwongen met hun balbezit en dominantie een aantal corners af.

Snelle voorsprong Gent

Daaruit werd niet gescoord, maar na een snelle tegenprik kon Sonko door het centrum snijden. Via Gandelman tot bij Fadiga en zo de snelle, overhoekse 1-0. De Buffalo's drukten door en hadden onder meer via Gudjohnsen - die net naast kopte - op een veiliger voorsprong kunnen staan bij de rust.

Dat lieten de Buffalo's na, al was de voorsprong bij de koffie zeker verdiend te noemen. Na de pauze zakte alles echter in elkaar en was vooral Davy Roef actief aan Gentse zijde. In de eerste vijf minuten moest hij al drie keer stevig redden.

Gent met de schrik weg in minuut 96

De thuisploeg leek het voetballen een beetje verleerd en liet de Noren steeds meer in de wedstrijd komen. Bijwijlen leek het een beetje paniekvoetbal te zijn achterin bij KAA Gent, een kwartier voor tijd kregen de Buffalo's wat ze over zichzelf aan het afroepen waren.

© photonews

Mats Møller Dæhli maakte van wat vrijgekomen ruimte gebruik om de gelijkmaker binnen te werken. In de laatste tien minuten was de nederlaag bij wijlen zelfs nog dichterbij dan de voorsprong, maar in minuut 95 kon Archie Brown na een corner die niet wegraakte alsnog scoren.

Een heel laat delirium voor de Buffalo's, dat zo alsnog de drie punten wist thuis te houden tegen Molde. Op basis van de tweede helft een absolute meevaller, maar met 3 op 6 spelen de Buffalo's opnieuw helemaal mee.