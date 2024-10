Gent-coach Wouter Vrancken komt nog eens terug op zijn vertrek bij Racing Genk: "Je moet je gewoon neer kunnen leggen bij dingen die in het wereldje gebeuren"

Wouter Vrancken zal zijn ex-club KRC Genk dit weekend tegenkomen in de Planet Group Arena. Voor hem is de bladzijde omgeslagen.

KAA Gent-coach Wouter Vrancken staat zondag voor het eerst weer oog in oog met zijn ex-club KRC Genk. Beide partijen gingen afgelopen seizoen uit elkaar, en niet op de beste manier.

"Mijn vertrek bij Genk was niet het leukste moment van mijn carrière en wierp een schaduw op mijn periode daar. We hadden op een goede manier uit elkaar kunnen gaan, maar die bladzijde is intussen omgeslagen en ik voel geen rancune", vertelde hij over zijn verterk bij Het Nieuwsblad.

Vrancken vertrok op 9 mei bij Genk, toen hij bij een andere JPL-club aan de slag zou kunnen gaan. Die club bleek later KAA Gent te zijn, waar hij deze zomer startte na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck. Bij Genk werd zijn vertrek niet meteen gesmaakt.

"Ik heb er veel mooie en leuke mensen ontmoet, die ook nog altijd nauw aan mijn hart liggen. Ik wens hen het allerbeste toe, behalve tegen ons natuurlijk. Ik ben blij dat die jongens ook nu nog altijd progressie boeken onder een heel goede coach die ook bij hun DNA past."

Hij zal Dimitri de Condé wel de hand schudden, maar een verzoeningsgesprek kwam er niet. "Dat hoefde ook niet voor mij. Je moet je gewoon neer kunnen leggen bij dingen die in het wereldje gebeuren. Het is jammer dat het is gebeurd, maar je moet verder met een nieuw verhaal. Ik ontving ook altijd veel positiviteit van de supporters. Het is wat het is."