"Nu of nooit?" Union-CEO Philippe Bormans wil wat duidelijkheid brengen

Philippe Bormans weigert het idee dat Union zijn laatste kans op de titel speelt. Volgens de CEO maakt de club gestaag progressie en bouwt het iets uitzonderlijks op, zonder toe te geven aan de druk van "nu of nooit".

Voor sommigen speelt Union Saint-Gilloise dit seizoen zijn laatste echte kans om de titel te pakken. Een idee dat Philippe Bormans, algemeen directeur van de club, absoluut niet deelt.

“Ik lees dat er bepaalde mensen zijn die zeggen dat het ‘nu of nooit’ is voor ons. Maar… Wij zijn Union, hé. Om die druk op ons te leggen, vind ik een beetje bizar en kort door de bocht", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Bormans nodigt uit om een stapje terug te doen. Slechts vier jaar geleden was Union nog in 1B. "Kijk eens terug naar waar we vier jaar geleden stonden. Toen promoveerden we naar de Jupiler Pro League", herinnert hij zich. Sindsdien heeft de Brusselse club iedereen verrast door elk seizoen tot het einde van het kampioenschap mee te spelen.

In drie seizoenen in de topklasse eindigde Union twee keer als vicekampioen en een keer als derde. Een indrukwekkende regelmaat voor een pas gepromoveerde club. "We zijn de enige ploeg die daarin geslaagd is, hé - twee keer vicekampioen, één keer derde", benadrukt Bormans. En meerdere keren werd de titel beslist op een detail, vaak in de allerlaatste minuten.

Het is juist deze consistentie die de opmars van Union opmerkelijk maakt. De club heeft bewezen te kunnen concurreren met de groten zonder zijn identiteit te verliezen. "Wat we hier hebben neergezet, is uitzonderlijk. Nu of nooit is het niet", zegt hij.